Мурило покинул «Локомотив», став игроком «Палмейраса»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила об уходе из клуба центрального защитника Мурило.

По информации источника, 24-летний футболист перешел в «Палмейрас», подписав с командой контракт до 31 декабря 2026 года. При этом сумма сделки за бразильца пока не разглашается.

Напомним, что Мурило присоединился к составу «Локомотива» в июле 2019 года. В общей сложности он провел за железнодорожников 71 матч, забил пять голов и отдал один ассист.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Крузейро».