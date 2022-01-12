Роман Широков: Для Смолова переход в «Динамо» – это хороший вариант

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал появившуюся информацию о том, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Динамо».

Отметим, что контракт 31-летнего россиянина с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2023 года.

– «Динамо» был нужен форвард. Для самого Смолова это хороший вариант. Впишется ли в игру Шварца? Зависит от него. Если будет играть так, как последние месяцы в «Локомотиве», то выходить на поле не будет. Если будет лучше, то впишется, – цитирует Широкова «Чемпионат».

Напомним, что Смолов выступал за «Локомотив» с августа 2018 года – на его счету 29 забитых мячей и 12 результативных передач в 98 матчах за железнодорожников. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка России, а также победителем Суперкубка страны.