«Монако»: Пока что не было никаких предложений от «Вест Хэма» по Головину

Вице-президент «Монако» Олег Петров высказался о возможном трансфере российского полузащитника команды Александра Головина в «Вест Хэм».

Ранее появилась информация, что лондонский клуб находится на стадии консультации и сборе информации по 25-летнему хавбеку. Переход футболиста может состояться этой зимой.

– Пока что не было никаких предложений от «Вест Хэма» по Головину. Готовы ли отпускать его зимой? Все зависит от предложений английского клуба, но думаю, вряд ли отпустим его сейчас, – цитирует Петрова портал «Метарейтинг».

Напомним, что Головин выступает за «Монако с июля 2018 года. Сумма его трансфера из ЦСКА составила 30 миллионов евро. В общей сложности он россиянин провел за французский клуб 114 матчей, забил 16 голов и отдал 22 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.