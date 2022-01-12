Коман продлил контракт с «Баварией»

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что фланговый нападающий Кингсли Коман подписал новое соглашение с клубом.
Отмечается, что контракт между мюнхенской командой и 25-летним французом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Напомним, Коман пополнил состав «Баварии» в июне 2015 года. Всего за немецкий клуб он отыграл 217 матчей, забил 46 голов и отдал 52 ассиста. Вместе с баварцами футболист стал шестикратным чемпионом Германии, а также обладателем Лиги чемпионов.
За сборную Франции форвард провел 36 встреч (5 голов).
источник: ФК «Бавария»