«Локомотив» объявил о переходе форварда «Славии» Кухты

Нападающий «Славии» Ян Кухта стал игроком «Локомотива», сообщает пресс-служба железнодорожников.

По информации источника, контракт между столичным клубом и 25-летним чехом рассчитан на четыре с половиной года. В новой команде форвард будет выступать под девятым номером. Сумма трансфера пока неизвестна.

Отмечается, что в ближайшее время игрок должен пройти медицинский осмотр. Затем он присоединится к московской команде.

Напомним, Кухта является воспитанником академии «Славии». Всего за пражский клуб он провел 67 матчей, забил 32 гола и отдал 13 результативных передач.

В составе сборной Чехии форвард отыграл четыре встречи.