Агент Смолова оценил трансфер своего клиента в «Динамо»

Агент Герман Ткаченко, представляющий интересы форварда Федора Смолова, поделился мнением по поводу перехода его клиента из «Локомотива» в «Динамо».

Согласно данным портала Transfermarkt, контракт 31-летнего россиянина с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. При этом столичный клуб заплатил за переход футболиста 120 тысяч евро.

– Переход Смолова в «Динамо» – команду, представляющую самый прогрессирующий и содержательно привлекательный проект в русском футболе, это круто и говорит об уровне Феди. Но это еще и очень ответственно. Мы очень довольны проделанной работой, – приводит слова Ткаченко «Чемпионат».

Напомним, что Смолов выступал за «Локомотив» с августа 2018 года – на его счету 29 забитых мячей и 12 результативных передач в 98 матчах за железнодорожников. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка России, а также победителем Суперкубка страны.