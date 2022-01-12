Сборная Мали добилась минимальной победы над Тунисом в матче Кубка африканских наций

Футболисты сборной Мали минимально обыграли Тунис (1:0) в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 48-й минуте – форвард малийцев Ибраима Коне удачно реализовал 11-метровый удар. На 77-й минуте соперник имел возможность сравнять счет, однако нападающий Вахби Хазри не смог забить с пенальти.

Добавим, что в конце игры главный арбитр удалил с поля форварда малийского команды Эль-Билаля Туре.

В следующем туре Мали сыграет против Гамбии, а Тунис встретится с Мавританией. Обе встречи запланированы на 16 января.

Кубок африканский цаций

1-й тур

Тунис – Мали – 0:1 (0:0)

Гол: Коне, 48 (с пенальти).

Удаление: Туре, 87.