Сборная Мали добилась минимальной победы над Тунисом в матче Кубка африканских наций

Футболисты сборной Мали минимально обыграли Тунис (1:0) в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций.
Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 48-й минуте – форвард малийцев Ибраима Коне удачно реализовал 11-метровый удар. На 77-й минуте соперник имел возможность сравнять счет, однако нападающий Вахби Хазри не смог забить с пенальти.
Добавим, что в конце игры главный арбитр удалил с поля форварда малийского команды Эль-Билаля Туре.
В следующем туре Мали сыграет против Гамбии, а Тунис встретится с Мавританией. Обе встречи запланированы на 16 января.
Кубок африканский цаций
1-й тур
Тунис – Мали – 0:1 (0:0)
Гол: Коне, 48 (с пенальти).
Удаление: Туре, 87.
источник: «Советский спорт»