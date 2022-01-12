Терюшков сообщил, что «Химки» подписали контракт с Жирковым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил о том, что подмосковный клуб успешно завершил переход бывшего защитника сборной России Юрия Жиркова.

– Буквально несколько минут назад Жирков подписал контракт с «Химками» на полгода с возможностью продления еще на год. Жирков выбрал наш клуб, за что мы ему благодарны! Дальше, если Юрий не захочет продлевать контракт, мы готовы предоставить ему возможность работать в структуре клуба, – приводит слова Терюшкова «РБ-Спорт».

Напомним, что летом прошлого года Жирков стал свободным агентом после того, как истек срок его контракта с «Зенитом». В составе петербургского клуба 38-летний игрок выступал с января 2016 года – на его счету 127 проведенных матчей, в которых он забил пять голов и отдал 16 ассистов. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал трехкратным чемпионом России.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Челси», ЦСКА, московского «Динамо» и «Анжи».