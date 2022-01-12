Смолов поделился эмоциями после своего возвращения в «Динамо»

Форвард «Динамо» Федор Смолов прокомментировал свой переход в стан бело-голубых из «Локомотива».

Согласно данным портала Transfermarkt, московский клуб подписал с 31-летним россиянином контракт до 30 июня 2024 года. При этом команда заплатила за переход футболиста 120 тысяч евро.

– В «Динамо» я многому научился, здесь происходило мое становление в профессиональном футболе. Искренне рад оказаться вновь дома! – цитирует Смолова клубная пресс-служба бело-голубых.

Напомним, что Смолов находился в клубной системе «Динамо» с 2007 по 2015 годы. За это время он отыграл за команду 77 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста. Москвичи отдавали нападающего в аренду в «Фейеноорд», «Анжи» и «Урал».

К составу «Локомотива» футболист присоединился в августе 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 встречах, отличившись семью забитыми мячами.