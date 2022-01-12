«Аталанта» – «Венеция»: Миранчук начнет игру с первых минут

Стал известен стартовый состав «Аталанты» на матч 1/8 финала Кубка Италии с «Венецией».
Напомним, что игра между командами состоится сегодня, 12 января. Начало – в 19:30 мск. Российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук начнет предстоящую встречу с первых минут. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах, забил один гол и отдал два ассиста.
Итак, стартовый состав «Аталанты» выглядит следующим образом: Муссо, Пеццелла, Скальвини, Демирал, Паломино, Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, Пессина, Миранчук, Муриэль.
источник: «Советский спорт»