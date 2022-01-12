Сумма трансфера защитника «Эвертона» Диня в «Астон Виллу» составит 30 миллионов евро

Левый защитник «Эвертона» Люка Динь находится в шаге от своего перехода в «Астон Виллу» этой зимой.

Как сообщает портал Goal.com, команда из Бирмингема заплатит за трансфер 28-летнего француза 30 миллионов евро. Сам футболист готов сменить клубную прописку после того, как у него возник конфликт с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом.

Напомним, что Динь выступает за «Эвертон» с августа 2018 года. В общей сложности он отыграл за ливерпульский клуб 127 матчей, забил шесть голов и отдал 20 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Барселоны», «Лилля», «ПСЖ» и «Ромы». В составе сборной Франции игрок провел 43 встречи.