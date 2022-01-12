«Арсенал» и «Вест Хэм» поборются за полузащитника сборной Сербии Костича

Два клуба АПЛ заинтересованы в приобретении левого полузащитника «Айнтрахта» и сборной Сербии Филипа Костича.

Согласно данным Calcio Mercato, 29-летнего серба хотят подписать «Арсенал» и «Вест Хэм». Отмечается, что на футболиста также претендуют топовые команды Европы, а именно «Атлетико», «Интер», «Лацио» и «Севилья».

Напомним, что Костич пополнил состав «Айнтрахта» в августе 2018 года. За это время он принял участие в 149 матчах франкфуртского клуба во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 58 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В составе сборной Сербии хавбек отыграл 43 встречи (3 гола). Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.