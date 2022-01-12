Главный арбитр матча сборных Туниса и Мали дважды дал финальный свисток до конца основного времени

Матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Туниса и Мали (0:1) завершился раньше, чем планировалось.

Как сообщает The Athletic, главный судья встречи Жанни Сиказве дал свисток об окончании игры на 85-й минуте, однако затем ему сообщили о том, что ошибался. В конечном итоге матч продолжился. Во второй раз арбитр завершил встречу, когда национальные команды провели на поле 89 минут 49 секунд.

Добавим, что игра сборных Туниса и Мали прошла в камерунском городе Лимбе.