Шварц – о переходе Смолова в «Динамо»: Федор – качественный форвард, у которого много сильных сторон

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу трансфера нападающего Федора Смолова, перешедшего из «Локомотива».

Отметим, что по информации портала Transfermarkt, бело-голубые заключили контракт с 31-летним россиянином до 30 июня 2024 года. При этом клуб заплатил за переход футболиста 120 тысяч евро.

– Я рад, что Смолов перешел в «Динамо». Это качественный нападающий, у которого много сильных сторон. Их использование сделает нашу игру в атаке богаче. Плюс – это опытный игрок, а у нас довольно молодая команда. Я общался с Федором лично, и мне разговор очень понравился. Он вообще произвел на меня впечатление своей интеллигентностью, – приводит слова Шварца клубная пресс-служба москвичей.

Напомним, что Смолов находился в клубной системе «Динамо» с 2007 по 2015 годы. За это время он отыграл за команду 77 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста. Москвичи отдавали нападающего в аренду в «Фейеноорд», «Анжи» и «Урал».

К составу «Локомотива» футболист присоединился в августе 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 встречах, отличившись семью забитыми мячами.