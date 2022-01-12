Евгений Милешкин: Трансферы в «Локомотиве» напрашивались

– Собственно, в своих комментариях не раз говорил о том, что такого рода перемены не исключены и даже где-то напрашиваются. Не буду пока акцентировать внимание на обороне, давайте обсудим изменения в атаке. Феде Смолову сменить клуб сейчас, скорее, полезно: возможно, это вызовет новый всплеск в его игре. Хотя, конечно, неизвестно, как он выдержит конкуренцию в «Динамо» и насколько впишется в модель игры Шварца…

Опять же, как я и говорил, расставаться с Федором надо лишь при одном условии – если будет найден сильный форвард. И его нашли: в «Локо» переходит Ян Кухта, много забивавший в чемпионате Чехии и еврокубках. Надеюсь, это нападающий такого уровня, который быстро покажет, за что его пригласили в «Локомотив», да и по менталитету он должен быстро адаптироваться в России.