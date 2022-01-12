«Аталанта» обыграла «Венецию» и вышла в 1/4 финала Кубка Италии, Миранчук провел весь матч

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» дома переиграла «Венецию».
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Луис Муриэль и Йоаким Мехле.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел на поле всю встречу, однако результативными действиями не отметился.
Таким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини вышли в четвертьфинал турнира.
Кубок Италии
1/8 финала
«Аталанта» (Бергамо) - «Венеция» - 2:0 (1:0)
Голы: Муриэль, 12; Мехле, 88.
источник: «Советский спорт»