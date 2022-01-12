Защитник сборной Парагвая Алонсо официально стал игроком «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» объявила о переходе центрального защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо.

Согласно данным источника, российский клуб подписал контракт с 28-летним парагвайцем до 30 июня 2025 года. В новой для себя команде футболист будет выступать под 12-м номером. По информации портала Transfermarkt, «быки» заплатили за данную сделку восемь миллионов евро.

Напомним, что Алонсо защищал цвета «Атлетико Минейро» с июля 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 88 матчей, забил два гола и отдал три ассиста. Ранее в своей карьере игрок выступал за такие команды, как «Бока Хуниорс», «Лилль» и «Сельта».

В составе сборной Парагвая Алонсо отыграл 44 встречи и отметился двумя забитыми мячами.