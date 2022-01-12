Дмитрий Селюк - о новых вариантах лимита: Мне нравится идея с 13 легионерами в заявке

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему поддерживает новый формат лимита на легионеров, позволяющий включать в заявку 13 иностранных игроков без ограничения их количества на поле.

«Мне нравится идея с 13-ю иностранцами в заявке. Дело в том, что это требование ФИФА, это уже давно есть. У каждой команды, которая выступает в еврокубках, обязательно должны быть и воспитанники в заявке. Это более правильно мне кажется.

При таком варианте появится конкуренция, а это важный аспект в футболе. Получается, за сравнительно небольшие деньги можно будет собрать вполне себе конкурентную команду. Также при вводе этих правил будет видно, как упадут цены, и бюджетные деньги будут меньше уходить куда попало. Сейчас может, и будут действовать данные ограничения, но думаю, со временем все увидят пользу от этого и лимит в российском футболе полностью отменят», - приводит слова Селюка «РБ-Спорт».

Напомним, при действующем формате в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранцев, при этом все они имеют право находться на поле одновременно.

Другой обсуждаемый вариант заключается в наличии 12 легионеров в заявке и максимум восьми одновременно на поле. При этом в зачку также должны быть включены четыре воспитанника кдуба.