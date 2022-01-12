Андрей Червиченко: Приобретение Смолова - грамотный шаг руководства «Динамо»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

«На мой взгляд, переход Смолова - это усиление. Я считаю его очень неплохим в техническом плане игроком. Может быть, из-за возраста у него уже не та скорость, какая была раньше, но Федор компенсирует это опытом и хорошим видением поля. И он умеет забивать мячи из любых позиций. У «Динамо» есть быстрая и дерзкая молодежь - Арсен Захарян и Александр Тюкавин. А с приходом Смолова у команды будет, наверное, самое лучшее нападение в стране.

Я считаю, что линия атаки у «Динамо» будет не хуже, чем у (петербургского) «Зенита». Приобретение Смолова - это грамотный шаг руководства «Динамо», - приводит слова Червиченко «РИА Новости».

Напомним, сегодня бело-голубые официально объявили о возвращении футболиста.

В текущем сезоне Смолов провел 22 матча, в которых забил семь мячей.