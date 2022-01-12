Бывший тренер «Фиорентины»: За три месяца я почти не видел Кокорина на тренировках

Бывший помощник экс-главного тренера «Фиорентины» Чезаре Пранделли - Ренато Бузо поделился воспоминаниями о работе с российским нападающим команды Александром Кокориным.

«За три месяца, что я был в «Фиорентине», я почти не видел Кокорина на тренировках. Он всегда был травмирован, лежал на диване и редко появлялся на поле. Мне кажется, в общей сложности Пранделли тренировал его всего десять дней. Это было трудно понять. Александр утверждал, что у него всегда были проблемы - то с флексором, то с квадрицепсом. Он был интровертом, ему было трудно выразить себя. Он пришел из другого мира и никогда ничего не делал, чтобы помочь себе», - приводит слова специалиста Labaro Viola.

Напомним, в текущем сезоне россиянин всего шесть раз выходил на поле, не отметившись результативными действиями.

Недавно Кокорина признали «главным футбольным посмешищем страны».