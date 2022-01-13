«Реал» в дополнительное время обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

В полуфинале Суперкубка Испании мадридский «Реал» в дополнительное время обыграл «Барселону» и вышел в финал турнира.

Встреча, проходившая в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 3:2 в пользу «сливочных». На 25-й минуте счет открыл Винисиус, однако каталонцы сумели отыграться еще до перерыва - отличился Люк де Йонг. За 18 минут до окончания основного времени Карим Бензема вновь вывел «Реал» вперед, но на 83-й минуте Фати перевел игру в дополнительное время.

На 98-й минуте победу мадридцам принес вышедший на замену Федерико Вальверде.

Таким образом, «Реал» стал первым финалистом турнира. Его соперник определится 13 января в матче «Атлетико» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао).

Финал состоится 16 января.

Суперкубок Испании

1/2 финала

«Барселона» – «Реал» - 2:3 ДВ (1:1)

Голы: 0:1 – Винисиус Жуниор (25), 1:1 – де Йонг (41), 1:2 – Бензема (72), 2:2 – Фати (83), 2:3 – Вальверде (98)

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг (Педри, 46), Гави (Депай, 78), Дани Алвес (Нико Гонсалес, 78), де Йонг (Фати, 66), Дембеле, Ферран Торрес (Эззальзули, 46).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 91), Начо, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 83), Кроос, Каземиро, Бензема, Асенсио (Родриго, 68), Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Ферран Торрес (23), Дани Алвес (51), Каземиро (75), Вальверде (100).

Стадион: »Кинг Фахд» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).