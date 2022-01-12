В соцсетях Мино Райолы появилось опровержении информации об экстренной операции агента

В соцсетях известного футбольного агента Мино Райолы появилось опровержение информации о том, что он был экстренно прооперирован.

«Мино Райола проходит обычный медицинский осмотр, который требует использования анестезии. Все было запланировано, экстренной операции не было», - такое сообщение появилось в его твиттере.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Райола госпитализирован в одну из клиник Милана, где ему сделали экстренную операцию.

При этом характер проблем со здоровьем Мино и самой операции не сообщался.

Райола является одним из самых влиятельных футбольных агентов в мире. В 2019 году уроженец Нидерландов отлучался от футбольной деятельности на три месяца Итальянской федерацией футбола и ФИФА.