«Челси» во второй раз обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка английской лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Челси» в гостях обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал турнира.
Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 18-й минуте забил защитник «синих» Антонио Рюдигер.
Первая встреча между этими командами также закончилась победой подопечных Томаса Тухеля (2:0).
Таким образом, «Челси» вышел в финал турнира, в котором сыграет с победителем пары «Ливерпуль» - «Арсенал».
Кубок лиги
Полуфинал. Ответный матч
«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) - «Челси» (Лондон) - 0:1 (0:1)
Гол: Рюдигер, 18.
Первый матч: 0:2.
источник: «Советский спорт»