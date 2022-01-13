«Челси» во второй раз обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка английской лиги

Смолов — не первый, кто играл за «Локо» и «Динамо». Набирается целая сборная с тренером Семиным

В команде футболистов, поигравших в чемпионате России за два столичных клуба, Федор Смолов составил компанию Сергею Овчинникову, Александру Самедову и Дмитрию Хохлову. И этот состав наверняка боролся бы в РПЛ за золото.