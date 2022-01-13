«Севилья» отказалась продавать Диего Карлоса в «Ньюкасл» за 25 миллионов евро

Руководство «Ньюкасла» продолжает вести переговоры по переходу центрального защитника «Севильи» Диего Карлоса.

Как сообщает Marca, клуб АПЛ предложил за бразильского футболиста 25 миллионов евро. Отмечается, что испанская команда отклонила данный запрос, поскольку планирует заработать на продаже 28-летнего игрока гораздо больше предложенной суммы.

Напомним, что Карлос выступает за «Севилью» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забив два гола. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.