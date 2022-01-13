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«Дженоа» планирует уволить Шевченко даже в случае кубковой победы над «Миланом»

Специалист работает в клубе всего третий месяц
13 января 2022 09:50
автор: Александр Шульгин

«Дженоа» ведет переговоры с главным тренером команды Андреем Шевченко о досрочном прекращении сотрудничества.

Как сообщает Tuttomercatoweb, украинца не спасет даже победа в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Милана», который пройдет сегодня вечером.

Напомним, Шевченко возглавил генуэзцев в ноябре 2021 года. При нем команда одержала всего одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

После 21 матча «Дженоа» с 12 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Отметим, что идущая последней «Салернитана» отстает на одно очко и имеет две игры в запасе.

Среди возможных преемников Шевченко звучат имена Руди Гарсии и Бруно Лаббадиа.

источник: Tuttomercatoweb
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