Ломовицкий – о своем переходе в «Рубин»: Принял решение что-то поменять в своей карьере

Фланговый полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий высказался о своем переходе в казанский клуб из Спартака».

Отметим, что 29 декабря команда из Татарстана официально объявила о трансфере 23-летнего россиянина. Контракт с футболистом рассчитан на 4,5 года. Согласно порталу Transfermarkt, сумма данной сделки составила 1,5 миллиона евро.

– Переход состоялся достаточно быстро, быстро все решили и договорились. Хорошая команда, хороший тренер. Принял решение что-то поменять в своей карьере. Можно сказать, начинаю с чистого листа с новыми силами и новыми целями. Самое главное на сборах – подготовиться к сезону, набрать хорошую форму и обойтись без травм, – цитирует Ломовицкого клубная пресс-служба казанцев.

Напомним, что Ломовицкий является воспитанником академии «Спартака». В общей сложности он провел за красно-белых 46 матчей, отдав два ассиста. Ранее игрок отдавался в аренду тульскому «Арсеналу» и «Химкам».