«Локомотив» официально объявил о расторжении контракта с Зе Луишом

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что нападающий Зе Луиш покинул московскую команду.

По информации источника, руководство железнодорожников договорилось с 30-летним футболистом по поводу досрочного расторжения действующего контракта. Отметим, что нынешнее соглашение представителя Кабо-Верде со столичным клубом действовало до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Зе Луиш выступал за «Локомотив» с октября 2020 года. Всего за команду РПЛ он отыграл 15 матчей, забил один гол и отдал три ассиста.

В период с 2015 по 2019 годы нападающий защищал цвета «Спартака». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России.