Леонид Слуцкий: Ломовицкий - многопрофильный игрок, мы очень серьезно на него рассчитываем

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер полузащитника Александра Ломовицкого из московского «Спартака».

«Ломовицкий уже давно на слуху. Может быть, не все у него получилось в московском «Спартаке», но там высокий уровень конкуренции. Поэтому он был в аренде в Туле дважды, хорошо себя там проявлял. Был одним из лидеров молодежной сборной, которая попала в финальную часть чемпионата Европы.

Естественно, на него очень серьезно рассчитываем. Это многопрофильный игрок, который может сыграть сразу в нескольких амплуа. Посмотрим, в каком из амплуа он будет наиболее полезен для нас», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, Ломовицкий заключил с казанцами контракт до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера 23-летнего игрока составила 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне футболист провел 21 матч, в котором отметился одной результативной передачей.