«Бавария» поборется с «Реалом» за подписание защитника «Фрайбурга» Шлоттербека

Центральный защитник «Фрайбурга» Нико Шлоттербек входит в сферу интересов двух топовых клубов Европы.

Согласно информации Todofichajes, 22-летнего немца планируют приобрести «Бавария» и мадридский «Реал». Отмечается, что в данный момент мюнхенская команда лидирует в борьбе за подписание игрока.

Напомним, что Шлоттербек находится в клубной системе «Фрайбурга» с июля 2017 года. В общей сложности он отыграл за черно-белых 37 матчей, забив два гола. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Карлсруэ» и «Униона». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.