Лука Каттани: Я уверен, что «Спартак» вернется на первые позиции

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани поделился своими впечатлениями от работы в столичном клубе.
«Спартак» - это не просто большой клуб. Это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление. Я уверен, что «Спартак» вернется на первые позиции», - приводит слова итальянца клубная пресс-служба красно-белых.
Напомним, ранее Каттани возглавлял скаутский отдел французского «ПСЖ».
После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
источник: ФК «Спартак»