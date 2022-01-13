Юрий Семин: О Зе Луише надо спрашивать тех, кто брал его в клуб

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал расторжение клубом соглашения с нападающим Зе Луишем.

«О Зе Луише надо спрашивать тех, кто брал его в клуб. У них и спросить: как они оценивают трансферную политику «Локомотива». У меня на это нет ответа. Надо узнать: когда и за сколько купили», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно о том, что железнодорожник расторгли контракт с игроком, который действовал до июня 2022 года. Согласно ему форвард получал 2,8 миллиона евро в год. При этом клуб выплатил футболисту всю причитающуюся ему до окончания соглашения зарплату.

В текущем сезоне 30-летний нападающий из Кабо-Верде провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.