Крицюк не поедет на первые сборы с «Зенитом»

Вратарь питерского «Зенита» Станислав Крицюк пропустит первые сборы с участием своей команды.
Как сообщает клубная пресс-служба питерцев, голкипер останется в Санкт-Петербурге и продолжит восстанавливаться после полученной в ноябре травмы.
Таким образом, команда Сергея Семака отправится в Дубай в следующем составе:
Вратари - Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Максим Тимофеев;
Защитники - Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулев, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип (на просмотре);
Полузащитники - Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Кирилл Кравцов, Евгений Ким, Владислав Саусь;
Нападающие - Сердар Азмун, Артем Дзюба, Иван Сергеев, Даниил Кузнецов.
Напомним, сборы продлятся с 13 по 25 января. За это время «Зенит» проведет три контрольных матча: против местного «Эмирейтс» (19 января), болгарского «Ботева» (22 января) и словацкой «Жилины» (25 января).
источник: ФК «Зенит»