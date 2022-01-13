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Лисакович может сменить «Локомотив» на «Рубин»

Московский клуб хочет заработать на продаже белорусского футболиста не менее 1,5 миллиона евро.
13 января 2022 11:48
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Как сообщает «РБ-Спорт», в услугах 23-летнего белоруса заинтересован «Рубин», намеренный усилить свою атакующую линию перед началом второй половины нынешнего сезона.

По информации источника, руководство железнодорожников готово продать своего футболиста за сумму не менее 1,5 миллиона евро. Отмечается, что форварда также хотят пригласить в свои ряды «Крылья Советов».

Напомним, что Лисакович выступает за «Локомотив» с августа 2020 года. За это время он принял участие в 53 матчах, забил пять голов и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета солигорского «Шахтера», а также хорватских клубов «Вараждин» и «Рудеш». В составе сборной Белоруссии он отыграл 20 встреч (5 голов).

источник: «РБ-Спорт»
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