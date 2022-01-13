«Еще повоюем». «Химки» объявили о переходе Жиркова постером в стиле фильма «Рэмбо» (фото)

Пресс-служба «Химок» необычным образом представила новичка клуба – защитника Юрия Жиркова.

Отметим, что подмосковная команда опубликовала постер в стиле фильма «Рэмбо», на котором 38-летний футболист был изображен в военном камуфляже с оружием в руках. При этом на изображение написаны две фразы, а именно «Valentinovich is back» (Валентинович вернулся) и «Yurambo: Young blood» (Юрэмбо: Молодая кровь).

В конце своего поста клуб РПЛ оставил следующую подпись: «Еще повоюем».

Напомним, что «Химки» подписали контракт с Жирковым до конца текущего сезона с опцией продления на один год. Футболист пребывал в статусе свободного агента с лета 2021 года после того, как истекло его соглашение с «Зенитом».

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Челси», «Зенита», ЦСКА, московского «Динамо» и «Анжи». За сборную России защитник провел 105 матчей.