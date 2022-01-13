Форвард «Бернли» Вуд перешел в «Ньюкасл» за 30 миллионов евро

Пресс-служба «Ньюкасла» сообщила о том, что к команде присоединился нападающий «Бернли» Крис Вуд.

Отмечается, что соглашение между «сороками» и 30-летним новозеландцем до 30 июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt, клуб заплатил за данную сделку 30 миллионов евро. Дебютная встреча форварда за новую команду может состояться 15 января в матче против «Уотфорда» в рамках 22-го тура АПЛ.

Напомним, что Вуд выступал за «Бернли» с августа 2017 года – на его счету 53 забитых мяча и девять результативных передач в 165 проведенных матчах. В составе сборной Новой Зеландии футболист забил 27 голов в 59 встречах.