Фарке стал главным тренером «Краснодара»

Бывший наставник «Норвича» Даниэль Фарке официально назначен на пост главного тренера «Краснодара».

Как сообщает пресс-служба «быков», 45-летний специалист подписал с российской командой контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года. Отмечается, что его ассистентом станет Эдмунд Риемер. При этом в тренерский штаб немца войдут Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Напомним, что Фарке возглавлял «Норвич» в период 2017 по 2021 годы. При нем клуб дважды выходил в АПЛ из Чемпионшипа. В ноябре прошлого года специалист покинул стан «канареек» из-за неудовлетворительных результатов команды в сезоне-2021/22.

Добавим, что в начале января «Краснодар» объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера. После 18 сыгранных туров в чемпионате России краснодарцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.