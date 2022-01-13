Жиго близок к переходу в «Трабзонспор» в зимнее трансферное окно

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго находится в шаге от того, чтобы покинуть московский клуб этой зимой.

Согласно данным Aksam, 28-летний француз близок к подписанию контракта с «Трабзонспором». Отмечается, что переход футболиста в турецкую команду будет официально оформлен в течение этой недели. Ранее стало известно, что игрока красно-белых также хотят подписать «Лион», «Марсель», «Рома» и «Тигрес».

Напомним, что Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года – на его счету 96 проведенных матчей в составе столичной команды, в которых он забил девять голов и отдал пять ассистов.

Также в своей карьере футболист защищал цвета бельгийских «Гента» и «Кортрейка», а также французского «Арль-Авиньона».