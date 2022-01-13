Динь стал игроком «Астон Виллы»

Пресс-служба «Астон Виллы» объявила о трансфере левого защитника «Эвертона» Люки Диня.

Отмечается, что французский футболист будет выступать в новой для себя команде под 27-м номером. При этом клуб из Бирмингема пока не разглашает детали контракта с 28-летним игроком. По информации Transfermarkt, «вилланы» заплатили за данную сделку 30 миллионов евро.

Напомним, что Динь выступал за «Эвертон» с августа 2018 года. В общей сложности он отыграл за клуб 127 матчей, забил шесть голов и отдал 20 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Барселоны», «Лилля», «ПСЖ» и «Ромы». В составе сборной Франции игрок провел 43 встречи.