Фарке поделился эмоциями после своего назначения на пост главного тренера «Краснодара»

Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке прокомментировал свое подписание контракта с российским клубом.

Ранее стало известно, что контракт между «быками» и 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года. Отметим, что немецкий наставник находился без команды с ноября прошлого года после того, как он покинул «Норвич». Ранее клуб возглавлял белорус Виктор Гончаренко.

– Я хотел бы поблагодарить президента клуба Сергея Галицкого за доверие ко мне и моему штабу. Мы настроены вместе вести этот замечательный и современный клуб в яркое спортивное будущее. Многие решения в прошлом мы принимали, полагаясь на инстинкт. На этот раз позитивное чувство появилось с самого начала. Мы с нетерпением ждем знакомства с командой, – цитирует Фарке клубная пресс-служба краснодарцев.

Напомним, что Фарке тренировал «Норвич» с 2017 по 2021 годы. При нем «канарейки» дважды выходили в АПЛ из Чемпионшипа.

В данный момент «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18 турах.