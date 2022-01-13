Терюшков заявил, что «Химки» находятся в шаге от подписания сербского полузащитника Главчича

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о том, что подмосковный клуб находится на заключительной стадии переговоров по переходу полузащитника хорватского клуба «Славен Белупо» Неманьи Главчича.

Ранее команда РПЛ подписала экс-футболиста сборной России Юрия Жиркова.

– Мы близки к подписанию полузащитника хорватского «Славена» Неманьи Главчича. Здесь мы более близки, нежели со всеми остальными футболистами, – цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, что Главчич выступает за «Славен Белупо» с лета 2019 года. За это время 24-летний серб принял участие в 96 матчах своей команды, забил шесть голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до 15 июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 850 тысяч евро.