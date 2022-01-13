«Спартак»: Информация о переходе Жиго в «Трабзонспор» максимально далека от действительности

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на появившуюся информацию о том, что «Трабзонспор» близок к подписанию контракта с центральным защитником красно-белых Самуэлем Жиго.

Ранее портал Aksam сообщил, что переход 28-летнего француза в турецкую команду будет официально оформлен в течение этой недели.

– Жиго готовится к сбору. Информация турецких СМИ максимально далека от действительности, – приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, что Жиго защищает цвета «Спартака» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах столичного клуба во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.