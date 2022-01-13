Андрей Калайчев: Травмы не позволили Зе Луишу проявить себя в «Локомотиве» в полной мере

Экс-защитник сборной СССР Андрей Калайчев поделился мнением о трансферной политике «железнодорожников».

– На мой взгляд, все делается логично. Логично, что расстались сегодня с Зе Луишем, у которого, если не ошибаюсь, всего 1 гол за «Локо», а ранее – со Смоловым и Мурило. Причем бразильца, я так понимаю, продали за хорошие деньги – примерно за те же, за какие и покупали. Все правильно сделали.

Возвращаясь к Зе Луишу, отмечу, что травмы не позволили ему проявить себя в полной мере. Приглашенный же в атаку команды чех Ян Кухта – бомбардир с ярко выраженными голевыми качествами, статистику не обманешь: он забивает примерно в каждом втором матче. Хотя, безусловно, пока нельзя точно сказать, как он впишется в новую команду,. Но в «Локомотиве» селекция находится на хорошем уровне, его наверняка хорошо изучили, а значит, уверен, риски сведены к минимуму.