Агент Алонсо объяснил причины перехода своего клиента в «Краснодар»

Агент Диего Серрати, клиентом которого является центральный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо, оценил переход своего подопечного в стан «быков».

Отметим, что 28-летний парагваец подписал контракт с российским клубом до 30 июня 2025 года. Согласно данным Transfermarkt, команда РПЛ заплатила за данную сделку восемь миллионов евро.

– Хуниор выбрал «Краснодар», потому что ему понравился такой вариант возвращения в Европу и сам спортивный проект, который предложил ему российский клуб. Переговоры были немного сложными, потому что «Атлетико Минейро» не хотело отпускать своего капитана, но все-таки мы смогли договориться, – цитирует агента Sport24.

Напомним, что Алонсо защищал цвета «Атлетико Минейро» с июля 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 88 матчей, забил два гола и отдал три ассиста. Ранее в своей карьере игрок выступал за такие команды, как «Бока Хуниорс», «Лилль» и «Сельта».

В составе сборной Парагвая Алонсо отыграл 44 встречи и отметился двумя забитыми мячами.