Губерниев выступил против того, чтобы зарплата Жиркову выплачивалась из бюджета Московской области

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о переходе футболиста Юрия Жиркова в подмосковные «Химки».

«Жирков - молодец. Главное, чтобы ему платили не из бюджета области, пусть спонсоры тратят. Я против, чтобы бюджет Сходни и Химок шел на зарплату Жиркова. Есть другие проблемы», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что «Химки» подписали контракт с Жирковым до конца текущего сезона с опцией продления на один год. Футболист пребывал в статусе свободного агента с лета 2021 года после того, как истекло его соглашение с «Зенитом».

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Челси», «Зенита», ЦСКА, московского «Динамо» и «Анжи». За сборную России защитник провел 105 матчей.