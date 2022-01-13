Каттани рассказал, что помимо «Спартака» к нему проявляли интерес другие российские клубы

Новый спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, что помимо красно-белых к нему проявляли интерес и другие российские клубы.

«Спартак» - не первая российская команда, которая проявила ко мне интерес. Считаю, что с работой мне повезло. Я сделаю все возможное», - сказал итальянский специалист в интервью пресс-службе московского клуба.

Напомним, ранее Каттани возглавлял скаутский отдел французского «ПСЖ».

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, а также в 1/8 финала Лиги Европы.