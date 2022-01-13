Андрей Червиченко: То, что «Краснодар» приглашает непонятного немца - для меня странно

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировала на назначение немецкого специалиста Даниеля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

«То, что Галицкий, который может позволить себе даже Лева, приглашает непонятного немца - для меня странно. Непонятно, почему именно на Фарке остановился выбор. Есть более очевидные варианты», - приводит слова Червиченко Sport24.

Ранее стало известно, что контракт между «быками» и 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года. Отметим, что немецкий наставник находился без команды с ноября прошлого года после того, как он покинул «Норвич». Ранее клуб возглавлял белорус Виктор Гончаренко.

Напомним, что Фарке тренировал «Норвич» с 2017 по 2021 годы. При нем «канарейки» дважды выходили в АПЛ из Чемпионшипа.

В данный момент «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18 турах.