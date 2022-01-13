Аршавин - о переходе Жиркова в «Химки»: Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катар

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о переходе футболиста Юрия Жиркова в подмосковные «Химки».

«Будет приятно снова увидеть его на поле. Значит, качества позволяют. Почему не заканчивает? Чувствует, что не сказал последнего слова в футболе. Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катар», - приводит слова Андрея «Чемпионат».

Напомним, что «Химки» подписали контракт с Жирковым до конца текущего сезона с опцией продления на один год. Футболист пребывал в статусе свободного агента с лета 2021 года после того, как истекло его соглашение с «Зенитом».

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Челси», «Зенита», ЦСКА, московского «Динамо» и «Анжи». За сборную России защитник провел 105 матчей.