ЖФК «Локомотив» вышел из отпуска

13 и 14 января у «железнодорожниц» запланировано углублённое медицинское обследование, где им предстоит пройти ряд тестов, чтобы определить состояние организма. Далее команда начнёт подготовку к предстоящему сезону, который стартует матчем за Суперкубок России уже в марте.

ФК "Локомотив"

ФК "Локомотив"

ФК "Локомотив"

Подопечные Елены Фоминой будут готовиться и тренироваться в черкизовском манеже, а 31 января отправятся на тренировочный сбор в Турцию. В рамках подготовки к сезону футболисткам «Локо» предстоит сыграть три контрольных матча в Анталье: с немецким «Дуйсбургом», датским «Брондбю» и белорусским «Минском».

Вторые сборы «Локомотива» пройдут с 26 февраля по 8 марта.