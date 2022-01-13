Мостовой не удивлен профессиональным долголетием Жиркова

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе футболиста Юрия Жиркова в подмосковные «Химки».

«Мастерство, уровень и опыт всегда могут помочь. Жирков - профессиональный парень, никакой помехи не будет. Я же тоже играл до 36 лет, мог еще спокойно играть два-три года. У Юры техника всегда была», - приводит слова Александра «Чемпионат».

Напомним, что «Химки» подписали контракт с Жирковым до конца текущего сезона с опцией продления на один год. Футболист пребывал в статусе свободного агента с лета 2021 года после того, как истекло его соглашение с «Зенитом».

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Челси», «Зенита», ЦСКА, московского «Динамо» и «Анжи». За сборную России защитник провел 105 матчей.