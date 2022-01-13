Агент Кучаева заявил, что существует вероятность перехода Константина в «Рубин»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в казанский «Рубин».

«Пока ничего не могу сказать насчет возможного перехода Кости в «Рубин». Такая вероятность сейчас существует. Не знаю, когда будут новости. Это уже вопрос к руководителям «Рубина» и ЦСКА», - приводит слова Клюева Sport24.

Отметим, что действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость Константина оценивается в 5 миллионов евро.

Кучаев является воспитанником ЦСКА. За основной состав армейского клуба хавбек провел 115 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.